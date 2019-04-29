Школьница “заминировала” свою бывшую психбольницу

Задержанной школьнице исполнилось 15 лет. Фото: pixabay.com
Задержанной школьнице исполнилось 15 лет. Фото: pixabay.com

Звонок о бомбе удалось отследить — он шел из Великого Новгорода.

В экстренную службу Санкт-Петербурга в воскресенье поступил звонок, девушка сообщила о бомбе в центре детской психиатрии на улице Чапыгина, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 апреля. Выяснилось, что звонила бывшая несовершеннолетняя пациентка.

Эвакуировать больницу не стали — но территорию все-таки проверили и ничего не нашли. Звонок удалось отследить, он шел из Великого Новгорода. Местная полиция задержала 15-летнюю школьницу. Позже выяснилось,что восьмиклассница раньше лечилась в этом центре.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело. Возраст уголовной ответственности в России — 16 лет, 14 лет — за особо тяжелые преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девочка попала в больницу в Петербурге из-за ошибки с лекарством.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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