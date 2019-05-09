В сети появилось видео с аварии на мотоцикле Сергея Доренко

На видео видно, как мотоцикл упал на ходу и его «протащило» еще несколько метров по встречной полосе.

На кадрах видно, как мотоцикл накренился влево, выехал на встречную полосу, а потом упал вместе с пассажиром. Видео с места происшествия выложил телеканал «360».

В результате страшной аварии 59-летний журналист Доренко погиб. По предварительной информации, это случилось из-за того, что мужчине стало плохо за рулем и он не справился с управлением мото-транспортным средством. Напомним, Доренко с 2014 года был главным редактором на радиостанции «Говорит Москва». А до этого он приобрел всеобщую любовь и популярность как ведущий программы «Время» на канале ОРТ.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Доренко погиб в Москве, упав с мотоцикла. Собянин выразил соболезнования.