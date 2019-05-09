Сергей Доренко погиб в Москве, упав с мотоцикла. Собянин выразил соболезнования

Известный журналист Сергей Доренко скончался в результате падения с мото-транспортного средства в Москве.

Доренко погиб из-за падения с мотоцикла на дороге столицы, сообщает Telegram-канал Mash. В результате падения с мотоцикла.

По предварительным данным, в момент, когда журналист ехал на мотоцикле по центру Москвы, ему стало плохо, и он не удержав равновесие, упал с мотоцикла. Очевидцами была вызвана бригада скорой помощи, однако Доренко врачам спасти не удалось.

Отметим, что Сергею Доренко было 59 лет. Родом он из Керчи. Журналист приобрел популярность, работая на отечественном телевидени. Доренко был ведущим программы «Время», а также авторской телепередачи на канале ОРТ. Начиная с 2014 года по настоящее время журналист являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Мэр Москвы Собянин выразил свои соболезнования: «Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что умер автор “Крылатые качели” из “Приключений Электроника”.