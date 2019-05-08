Умер автор “Крылатые качели” из “Приключений Электроника”

Композитор Евгений Крылатов скончался в возрасте 85 лет. У него была двусторонняя пневмония.

Известный композитор скончался сегодня в 6:30. Об этом “РИА. Новости” сообщила его дочь Мария.

У Крылатова был двусторонняя пневмония. Место и дата похорон пока не сообщаются. Помимо того, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов сказал, что в столице память о композиторе будет увековечена.

Евгений Крылатов родился в 1934 году. Широкую известность он приобрел благодаря песням для кино. Среди них популярные композиции “Крылатые качели” из «Приключений Электроника”, “Три белых коня” из “Чародеев”, а также “Прекрасное далеко” и “Лесной олень”.

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