Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Питер Мейхью. Фото: IMDb ‏
Питер Мейхью. Фото: IMDb ‏

Скончался актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в оригинальной трилогии «Звездные войны». Об этом написала семья актера в его твиттере.

Питер Мейхью ушел из жизни 30 апреля в возрасте 74 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

«Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса», — говорится в сообщении.

Питер Мейхью сыграл Чубакку в трех эпизодах (с четвертого по шестой) «Звездных войн». В 2005 году сыграл вуки в «Мести Ситхов». Через десять лет в «Пробуждении силы» 71-летний актер изображал Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что художник Николай Сажин скончался с кистью в руках. Смерть настигла творца во время того, как он работал над новым холстом.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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