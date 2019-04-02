Художник Николай Сажин скончался с кистью в руках

Смерть настигла творца во время того, как он работал над новым холстом.

Николая Сажина не стало на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге сегодня, второго апреля. О его кончине рассказал куратор музея «Эрарта» Владимир Назанский в своем Facebook. Знакомый Сажина отметил, что бездыханное тело обнаружили в мастерской. Художник замер в инвалидной коляске с кистью в руках – даже в последние мгновения жизни Сажин занимался любимым делом, которому посветил всю жизнь.

Напоминаем, что художник родился в Челябинской области, но в возрасте 11 лет вместе с родителями переехал в Выборг. В Ленинграде Сажин отучился в художественном училище, впоследствии получив звание члена Союза художников России.

Большая часть работ Сажина была посвящена теме любви и смерти. Он считал, что в жизни человека огромное значение имеют инстинкты и импульсы.

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