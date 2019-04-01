Умерла актриса, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда

Английская актриса Таня Мале, сыгравшая роль Тилли Мастерсон в фильме о Джеймс Бонде, скончалась в возрасте 77 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По информации издания, представители Мале подтвердили эту информацию. Отмечается, что причина смерти актрисы пока неизвестна.

Таня Мале родилась в британском Блэкпуле в 1941 году. Свою карьеру актриса начала в качестве модели. В 1957 году она прошла кастинг на роль Татьяны Романовой в другом фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью», но по иронии судьбы роль досталась итальянской актрисе Даниэле Бианки.

Однако ей выпал шанс сыграть в фильме «Голдфингер», который вышел на экраны в 1964 году. Джеймса Бонда в этой картине сыграл актер Шон Коннери.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что названо место проведения съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде. Как стало известно, cъёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде пройдут в городе Матера. Туда уже прибыла группа из 500 специалистов для подготовки к началу съёмочного процесса.