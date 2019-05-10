В Ботаническом саду стартует фестиваль японской культуры

В грядущие выходные дни, у жителей и гостей Петербурга появится прекрасная возможность полюбоваться цветущей сакурой.

С 11 по 12 мая в Ботаническом саду Петра Великого стартует фестиваль японской культуры и цветущей сакуры «Сакура Мацури». Гостей фестиваля ждет широкая программа мероприятий: лекции, мастер-классы и открытые уроки японского языка, а также демонстрации и показательные выступления.

Отмечается, что посетители фестиваля смогут познакомиться с японским рукоделием, боевыми искусствами, каллиграфией и кулинарией.

Посмотреть на сакуру можно в Саду дружбы на Литейном проспекте, Саду Смольного собора, в Приморском Парке Победы и в Царском Селе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что первая сакура зацвела в Ботаническом саду.