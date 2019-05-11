Ученые создали компьютерную игру, которая помогает есть меньше сахара

Исследование ученых из США продемонстрировало, что компьютерные игры позволяют игрокам уменьшить количество потребляемого сахара. В ходе эксперимента больше половины участников сбросили вес.

Доктор психологических наук из Дрексельского университета в штате Пенсильвания, США Эван Формер, отмечает, что, по его мнению, когнитивные игры влияют на работоспособность мозг, а также осуществляют поддержку людям, которые стремятся побороть свои вредные привычки.

Помимо этого, ученый отметил, что результаты исследования впечатляют. В ходе них люди при использовании специальных компьютерных программ потеряли до 3,1% своего веса за восемь недель.

Игра носит название «Диета DASH» и создана для пользователей, которые мечтают снизить потребление сладких продуктов. Компьютерная игра направлена ни снижение веса «пациента». В конце концов, геймер не хочет употреблять сахар.

В исследовании были задействованы 109 человек, имеющих лишний вес. Эти люди очень любили сладости. На протяжении двух месяцев им предстояло каждый день играть в «Диета DASH». По мнению экспертов, в результате эксперимента у игроков произошли изменения в весе и психологии по отношению к сладостям.

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