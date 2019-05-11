Ученые создали компьютерную игру, которая помогает есть меньше сахара

Многие геймеры сбросили вес. Фото: pixabay
Многие геймеры сбросили вес. Фото: pixabay

Исследование ученых из США продемонстрировало, что компьютерные игры позволяют игрокам уменьшить количество потребляемого сахара. В ходе эксперимента больше половины участников сбросили вес.

Доктор психологических наук из Дрексельского университета в штате Пенсильвания, США Эван Формер, отмечает, что, по его мнению, когнитивные игры влияют на работоспособность мозг, а также осуществляют поддержку людям, которые стремятся побороть свои вредные привычки.

Помимо этого, ученый отметил, что результаты исследования впечатляют. В ходе них люди при использовании специальных компьютерных программ потеряли до 3,1% своего веса за восемь недель.

Игра носит название «Диета DASH» и создана для пользователей, которые мечтают снизить потребление сладких продуктов. Компьютерная игра направлена ни снижение веса «пациента». В конце концов, геймер не хочет употреблять сахар.

В исследовании были задействованы 109 человек, имеющих лишний вес. Эти люди очень любили сладости. На протяжении двух месяцев им предстояло каждый день играть в «Диета DASH». По мнению экспертов, в результате эксперимента у игроков произошли изменения в весе и психологии по отношению к сладостям.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
диета петербург питер правильное питание спб США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые создали компьютерную игру, которая помогает есть меньше сахара
США отказали в визе российским дипломатам, собиравшимся на конференцию по ...
Трамп ввел новые пошлины на товары из Китая, увеличив их на $300 млрд
В Амурской области возле села Чембары рухнул автомобильный мост
Во Всеволожском районе после пожара обнаружили останки людей
Алмазный НЛО попал на камеру уфолога из Аризоны (видео)
В Центральном районе активисты самостоятельно отремонтировали детскую ...
Переворот на ровном месте машины сняли в Красносельском районе