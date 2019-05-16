В Петербурге ЕГЭ будут сдавать 36 тысяч человек

Это меньше примерно на тысячу человек, чем в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая, на совете ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Президент ГУАП Анатолий Оводенко отметил, что с каждым годом все меньше выпускников хотят сдавать физику. В 2019 году предмет выбрали около 7,7 тысяч человек, что на 579 меньше, чем в 2018 году. Это значит, что школьники не хотят поступать в естественно-научные вузы.

Президент ГУАП рассказал также, что сейчас в Санкт-Петербурге учатся студенты из 147 стран мира – большая часть из них приехали из Казахстана и Азербайджана, передают «Невские Новости».

Напоминаем, что выпускникам предстоит сдать как минимум русский язык и математику. Остальные предметы они выбирают по желанию. В ближайшие годы список обязательных для сдачи предметов планируют увеличить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что школьники готовятся к ЕГЭ в VR-очках, разработанных учеными Петербурга.