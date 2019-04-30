Петербургские ученые начали готовить школьников к ОГЭ в VR-очках

Ученики были в восторге от таких уроков. Фото: Modum lab

Ученики были в восторге от таких уроков. Фото: Modum lab

Разработчики виртуальной реальности совместно с учеными в Петербурге создали урок, который позволит школьникам быстрее и эффективнее подготовиться к государственным экзаменам по сложным предметам.

29-30 апреля в Лицее Физтеха в Москве состоялись пилотные уроки по подготовке старшеклассников к ОГЭ по физике с помощью виртуальной реальности. Девятиклассники прошли курсы уроков, разработанных петербургскими методистами и разработчиками Modum Lab совместно с Дальневосточным Федеральным Университетом.

Фото: Modum lab

Впоследствии, будет проверена эффективность обучения и подготовки школьников к экзаменам при помощи VR-технологий по нескольким параметрам.

«Преимущества занятий в виртуальной реальности заключаются в том, что запоминание новой информации с первого раза может достигать 70% (вместо 18% при обычном обучении). Кроме того, VR-формат даёт возможность детям проделать сложные или даже опасные опыты самостоятельно, исключая риски», — утверждает компания-разработчик.

Известно, что сами ученики остались от подобной учебы в полном восторге. Результаты экзаменов покажут – действенен ли такой способ обучения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дрон впервые доставил почку для трансплантации.