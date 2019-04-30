Дрон впервые доставил почку для трансплантации

Подобный способ доставки быстрее в несколько раз, так как не зависит от пробок на дорогах. Фото: pixabay

Подобный способ доставки быстрее в несколько раз, так как не зависит от пробок на дорогах. Фото: pixabay

Исследователи успешно отправили орган для пересадки с помощью дрона. Трансплантация прошла успешно.

Университет Мэриленда, сообщает что почку доставили в специальном контейнере на беспилотном аппарате, в котором соблюдаются необходимые для его сохранения условия. Сразу после получения посылки врачи пересадили орган 44-летней пациентке.

Врачи провели операцию успешно и послеоперационный период прошел хорошо, пациентку уже выписали из госпиталя.

Сам дрон отличается от обычных моделей. Помимо камеры и двигателей, его оснастили программным обеспечением, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние органа. Этот аппарат был спроектирован специалистами Федерального авиационного управления США совместно с врачами.

До этого врачебный дрон испытали, доставляя на его борту кровь. Эксперты утверждают, что подобный способ доставки поможет сократить множество жизней, так как беспилотник не попадает в пробки, и не ограничен направлением магистралей.

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