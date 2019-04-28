Ученые разработали приложение для тех, кто вечно срывается с диеты

В США специалисты создали специальное мобильное приложение для худеющих. Разработчики обещают, что оно будет тщательно следить за соблюдением диеты. Если человек будет отходить от плана, приложение будет присылать рекомендации.

В испытании приложения участвовали 43 девушки. Каждая из них за два месяца строгой диеты не раз находилась на грани срыва.

Но приложение, которое в первые две недели считывало внесенные худеющими в программу определенные данные о своем пищевом поведении. В итоге, приложение подстроилось под образ жизни и мышления своих «подопечных» и уже прогнозировало и высчитывало риски.

Согласно результатам исследования, 83% женщин находились на грани риска. Данное приложение замечало их «плохое» предсрывное состояние и отправляло сообщения с рекомендациями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету.