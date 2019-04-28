В магазинном хлебе обнаружили вещество, способствующее диабету

Мыши от употребления этого вещества растолстели и начали болеть. Фото: pixabay
Мыши от употребления этого вещества растолстели и начали болеть. Фото: pixabay

Ученые проверили магазинный хлеб и обнаружили в нем опасные добавки. Они увеличивают печень, способствуют приобретению диабета и накапливанию лишнего жира в организме.

Производители добавляют в хлеб некое вещество, благодаря которому он долго не плесневеет. Оно называется пропионат, он делает вид изделия красивым и свежим много недель.

Сначала ученые дали пропионат в организм мышам. Выяснилось, что от его употребления у грызунов в несколько раз увеличилась печень, что привело к гипергликемии (избытка сахара в крови), а это главный фактор, приводящий к ожирению и диабету. Мыши, к тому же, очень растолстели.

Отметим, по статистике ООН, сейчас избыточный вес имеют около 40% мужчин и около половины женщин на планете. А это напрямую ведет к увеличению инфарктов и инсультов, диабета, а также болезней опорно-двигательного аппарата.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вакцина против рака успешно протестирована на людях.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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