Петербург и Ленобласть решили отсрочить отключение аналогового вещания

Его планировали прервать третьего июня.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. В Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации рассказали, что решили отключить Санкт-Петербург и Ленинградскую область от аналогового вещания осенью 2019 года, а не летом, как хотели ранее. Свое решение объяснили тем, что многие уезжают в отпуск, так что удобнее будет решить вопрос после возвращения петербуржцев и ленинградцев домой.

В ведомстве уточнили, что все аналоговые каналы отключат 14 октября. После этого около недели там будут показывать ролик о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Людям дадут на это неделю.

Напоминаем, что вся Россия постепенно отказывается от аналогового вещания. Его уже отключили в Тульской, Магаданской, Ярославкой и других областях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Минкомсвязь предупреждает: за переход на цифровое телевидение платить не нужно.