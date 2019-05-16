Власти оплатят отдых 134 тысячам юных петербуржцев

На летний отдых из бюджета выделили 2,3 миллиарда рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи города. Он отметил, что сейчас одной из главных задач является обеспечение безопасности юных петербуржцев в лагерях. Именно поэтому все организации проходят строгие проверки, чтобы отдых был качественным и комфортным для каждого ребенка.

Вице-губернатор рассказал, что на все нужды потратили 2,3 миллиарда рублей. Также перед началом летнего сезона провели ремонт в некоторых лагерях, на который потратили 370 миллионов рублей.

Ранее в Gazeta.SPb мы рассказывали о детских лагерях Ленобласти. В том числе о стоимости путевки и о том, как как выбрать лучший из тысячи (именно столько лагерей работает на территории региона). К слову, они способны принять до 90 тысяч человек.