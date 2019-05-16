Детские лагеря Ленобласти: стоимость путевки и как выбрать

Около тысячи лагерей и санаториев Ленобласти будут работать этим летом. И хоть до открытия первой смены ещё две недели, количество выгодных путевок не бесконечно.

Сезон детского оздоровительного отдыха стартует в Ленинградской области 1 июня. Пока лагеря и санатории проходят необходимые проверки и получают разрешения от МЧС и Роспотребнадзора, Gazeta.SPb рассказывает о том, сколько будет стоить путевка, кому полагается скидка и где искать нужный лагерь.

Ситуация по лагерям Ленобласти летом-2019

Летом 2019 года на территории Ленинградской области будет работать около 1000 учреждений детского отдыха: от лагерей с дневным пребыванием до тематических лагерей и санаториев, сообщили в правительстве Ленинградской области. Всего учреждения смогут принять 93,5 тыс. детей. На оздоровительную компанию, рассказали в правительстве региона, в 2019 году направили 765,3 млн рублей, что почти на 20 млн больше, чем в 2018 году.

Сколько будет стоить путевка

Поскольку детских лагерей и санаториев на территории Ленинградской области действительно много, то и стоимость путевки сильно варьируется. По данным правительства региона, расчетная стоимость путевки в 2019 году равна 22 715 рублей – столько придется заплатить за 21 день пребывания ребенка в лагере. Сюда входит зарплата сотрудникам учреждения, питание, культурно-массовые мероприятия, лечение, тепло- и водоснабжение.

По данным портала camps.guru стоимость путевки начинается от 13 965 рублей и заканчивается 70560 рублей. Напомним, стандартная лагерная смена длится 21 день.

Важно, что жители Ленинградской области могут отправить ребенка в лагерь не за полную стоимость. Вне зависимости от места работы работающие родители могут получить частичную (70%) компенсацию стоимости путевки. А опекун (попечитель) или приемный родитель может рассчитывать на полную компенсацию. Для этого после окончания смены родителю нужно предоставить уполномоченный орган заявление и нужные документы.

Как найти подходящий лагерь

На просторах интернета есть десятки подборок лучших лагерей Ленобласти — и языковых, и спортивных, и музыкальных, и общего профиля. Есть и официальный реестр, который составлен Организацией отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи. Он доступен на её портале. Реестр сформирован по районам Ленобласти – там есть главная информация об учреждениях летнего отдыха.

Кроме того, при выборе лагеря можно пользоваться сайтами с отзывами. Например, incamp.ru.

Недавно Gazeta.SPb публиковала интервью с психологом, который рассказал, как родителям следует и как, напротив, не стоит готовить ребенка к лагерю.