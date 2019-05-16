Актера из «Игры Престолов» встретили в Петербурге

Иван Реон приехал в Петербург и уже сфотографировал Исаакиевский собор. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/

Иван Реон приехал в Петербург и уже сфотографировал Исаакиевский собор. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/

Иван Реон приехал в Северную столицу, чтобы принять участие в фестивале Comic Con.

Исполнитель роли Рамси Болтона прибыл в Санкт-Петербург 16 мая. Об этом актер из «Игры Престолов» рассказал на своей странице в Instagram. Актер сфотографировал Исаакиевский собор и написал, что в городе очень красиво. Фотография набрала уже почти 30 тысяч «лайков».

Известно, что Иван Реон приглашен на фестиваль, который пройдет с 17 по 19 мая в Ленэкспо.

Все, кто приобрели билеты на Comic Con смогут увидеться со звездой, сделать фотографию и попросить автограф. На мероприятии будет много чего интересного – показы фильмов и сериалов, встречи с отечественными и зарубежными актерами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”. Последний сезон состоит из шести эпизодов, каждый длиной в 1,5 часа. После завершения сериалы на экраны выйдет документальный фильм о съемках — он намечен на 26 мая.