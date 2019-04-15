Стартовал последний сезон сериала “Игра Престолов”

Серверы “Амедиатеки” не справляются с наплывом пользователей.

В США начали показ последнего сезона сериала “Игра Престолов” — ночью в воскресенье 14 апреля по каналу HBO. Сейчас его смотрят подписчики телеканала и его партнеров — в России этим партнером является “Амедиатека”. Впрочем, как отмечают многочисленные фанаты сериала в социальных сетях, серверы портала не выдерживают наплыва пользователей.

Последний сезон состоит из шести эпизодов, каждый длиной в 1,5 часа. После завершения сериалы на экраны выйдет документальный фильм о съемках — он намечен на 26 мая.

Сериал стартовал в 2011 году. Последнюю серию седьмого сезона посмотрели 16,5 млн человек за день премьеры, сообщает Nielsen.

“Роскомнадзор” заблаговременно предупредил пользователей рунета о возможных вирусах, скрывающихся за ссылками “игра престолов смотреть первую серию бесплатно и без регистрации”. Больше всего проблем, считают эксперты по компьютерной безопасности, вызовет первая и последняя серии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге собрали букет из мяса в честь сериала.