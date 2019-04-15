В честь “Игры Престолов” в Петербурге собрали букет из мяса

Изящность букета признали даже те, кто не смотрит сериал.

В мастерской овощной флористики “Очень хорошо” собрали букет к выходу восьмого сезона сериала “Игра Престолов”. СМИ сообщают, что букет собрали в Санкт-Петербурге, хотя мастерские есть и в Москве, Красноярске и Екатеринбурге. Фото композиции из мяса, мечей, золота и костей появилось 14 апреля в социальных сетях.

В составе букета можно разглядеть несколько кусков дичи, крупные шишки, стилизованные под “драконьи яйца”, цепи, золотые украшения, оружия. Фото опубликовано в Instagram с хэштегом #этонепродаетсяэтополюбви, из чего можно сделать вывод, что приобрести такой букет для себя все же не выйдет. Пользователи Интернета оценили творчество авторов: изящность букета признали даже те, кто не любит сериал.

Премьера первой серии восьмого сезона “Игры Престолов” прошла 14 апреля на канале HBO.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Роскомнадзор предупредил об опасности “Игры Престолов” — за ссылками на бесплатный просмотр скрываются небезопасные программы и вирусы.