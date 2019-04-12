Роскомнадзор рассказал об опасности “Игры Престолов”

Новый и последний сезон стартует 14 апреля. Фото: pixabay.com
Новый и последний сезон стартует 14 апреля. Фото: pixabay.com

Ссылки на бесплатные серии содержат 33 типа возможных угроз.

В Роскомнадзоре предупредили, что ссылки на бесплатный просмотр “Игры престолов” могут быть опасными, сообщили на странице ведомства в социальной сети. Сотрудники ссылаются на данные “Лаборатории Касперского” — самыми вирусными будут ссылки на первую и последнюю серии нового сезона.

По данным экспертов, ссылки на “Игру Престолов” содержат 33 типа угроз — аналитики насчитали 505 семейств опасных программ, который могут попасть на компьютер пользователя. В числе основных проблем — “троянские кони”, рекламные баннеры и загрузчики.

Сериал “Игра Престолов” идет с 2011 года и должен закончиться 19 мая 2019 года. Восьмой сезон стартует 14 апреля — в воскресенье — на HBO. Всего ждут шесть серий по полтора часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актер рассказал о финале сериала.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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