Роскомнадзор рассказал об опасности “Игры Престолов”

Ссылки на бесплатные серии содержат 33 типа возможных угроз.

В Роскомнадзоре предупредили, что ссылки на бесплатный просмотр “Игры престолов” могут быть опасными, сообщили на странице ведомства в социальной сети. Сотрудники ссылаются на данные “Лаборатории Касперского” — самыми вирусными будут ссылки на первую и последнюю серии нового сезона.

По данным экспертов, ссылки на “Игру Престолов” содержат 33 типа угроз — аналитики насчитали 505 семейств опасных программ, который могут попасть на компьютер пользователя. В числе основных проблем — “троянские кони”, рекламные баннеры и загрузчики.

Сериал “Игра Престолов” идет с 2011 года и должен закончиться 19 мая 2019 года. Восьмой сезон стартует 14 апреля — в воскресенье — на HBO. Всего ждут шесть серий по полтора часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что актер рассказал о финале сериала.