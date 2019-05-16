Название новому арт-парку в Петербурге будут выбирать всем миром

Петербуржцам показали проект. Фото: Скриншот
Петербуржцам показали проект. Фото: Скриншот

Смольный устроит голосование, в котором примут участие все желающие.

Об этом стало известно 16 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что Смольный готовится объявить международный конкурс на название арт-парка на проспекте Добролюбова. Петербуржцы, уверяет глава города, сами предложили привлечь к участию иностранцев.

Напоминаем, что строительство объекта также согласовывалось с жителями Санкт-Петербурга. Опрос показал, что около 80% людей считают идею отличной. Большинство заявили, что им нравится идея и проект.

«За» строительство парка уже высказались премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин. Положительно о нем высказались Константин Хабенский и Михаил Пиотровский.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дмитрий Медведев одобрил проекта арт-парка в разговоре с Александром Бегловым.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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