Минтруд планирует изменить расчет прожиточного минимума пенсионерам

В среднем прожиточный минимум по стране составляет 8,8 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

В среднем прожиточный минимум по стране составляет 8,8 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Сейчас в каждом регионе действует своя расчетная система и некоторые пенсионеры получают не ту сумму, что им положена.

Единая система позволит унифицировать все выплаты и избежать недобросовестных действий в отношении пожилых людей. Единый порядок позволит избежать занижения либо завышения величины прожиточного минимума. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Напомним, что уровень прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год рассчитывается при умножении соотношения величин минимума за первое полугодие текущего года в субъекте и в целом по России на величину минимума на очередной финансовый год по стране, соответствующую базовому варианту прогноза социально-экономического развития России на среднесрочный период.

Правда, регионы сегодня сами определяют величину прожиточного минимума и он регулируется региональным нормативным актом. К примеру, в Москве этот показатель равен 12 тысячам рублей, а в Тамбовской области – 7,8 тысяч рублей. В среднем прожиточный минимум по стране составляет 8,8 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минтруд хочет перевести бумажные сертификаты на маткапитал в электронный вид.