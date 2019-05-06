Минтруд хочет перевести бумажные сертификаты на маткапитал в электронный вид

Эксперты утверждают, что сертификат можно будет оформить за неделю. Фото: pixabay
Эксперты утверждают, что сертификат можно будет оформить за неделю. Фото: pixabay

Материнский капитал с 2020 года планируется выдавать в электронном виде. Родителей будут заносить в специальный реестр.

Об этом сообщает «Известиям» заместитель главы Министерства труда Алексей Скляр.

Такой переход на электронный вид документации, по мнению специалистов, значительно ускорит процедуру получения маткапитала. Теперь оформить право на «детские» можно будет в течение недели.

«Если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ», — также прокомментировал замминистра.

К тому же, теперь матерям можно будет получить выписку «на расстоянии», без привязки к месту нахождения.

Отметим, что переход на электронный документооборот и создание единого реестра с открытым доступом в цифровом варианте не позволит больше мошенничать с денежными средствами материнского капитала.

Скорее всего, в первое время будут действовать и бумажные и электронные виды сертификатов, так как не у всех в стране есть круглосуточный и беспроблемный доступ в Интернет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что начали принимать заявления на получение Единой карты петербуржца.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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