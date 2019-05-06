Начали принимать заявления на получение Единой карты петербуржца

С сегодняшнего дня можно подать заявление на получение Единой карты петербуржца. Её получение сулит возможность объединить в одной карточке: проездной, банковскую, скидочную и бонусную карту.

Александр Беглов – глава города ранее заявлял, что система подачи заявлений и получения карт должна быть максимально простой и понятной для всех горожан.

Позвонив по номеру (812) 246-17-17 граждане могут пообщаться с сотрудниками службы поддержки. Местным жителям расскажут, какие банки будут поддерживать Единую карту и как открыть свой личный кабинет. Кроме телефона горячей линии детальную информацию о данном продукте можно получить на специальном информационном портале.

Известно, что только за апрель работники телефона горячей линии получили больше 1000 звонков.

Отметим, что данному проекту уже присоединились аптеки, магазины, клиники, банки, городские музеи и театры.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки.