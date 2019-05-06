Начали принимать заявления на получение Единой карты петербуржца

Стартовал прием заявок на ЕКП. Фото: gov.spb.ru
Стартовал прием заявок на ЕКП. Фото: gov.spb.ru

С сегодняшнего дня можно подать заявление на получение Единой карты петербуржца. Её получение сулит возможность объединить в одной карточке: проездной, банковскую, скидочную и бонусную карту.

Александр Беглов – глава города ранее заявлял, что система подачи заявлений и получения карт должна быть максимально простой и понятной для всех горожан.

Позвонив по номеру (812) 246-17-17 граждане могут пообщаться с сотрудниками службы поддержки. Местным жителям расскажут, какие банки будут поддерживать Единую карту и как открыть свой личный кабинет. Кроме телефона горячей линии детальную информацию о данном продукте можно получить на специальном информационном портале.

Известно, что только за апрель работники телефона горячей линии получили больше 1000 звонков.

Отметим, что данному проекту уже присоединились аптеки, магазины, клиники, банки, городские музеи и театры.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
втб единая карта петербуржца ЕКП питер сбербанк спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино с отравлением в тяжелом состоянии госпитализирован 16-летний школьник
Пасынок на Чайковского выстрелил в отчима из травмата
В Петербурге неизвестный украл из частного дома валюту на 4,7 млн рублей
Беглов принес соболезнования родственникам погибших в Шереметьево
В Петербурге женщина вонзила нож в грудь своего мужа
Тимощук поздравил «Зенит» с победой в Лиге чемпионов
Начали принимать заявления на получение Единой карты петербуржца
Вор вынес из частного дома в Петербурге денег и ценностей на 4,6 миллиона рублей