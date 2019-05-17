К уголовной ответственности могут привлекать родителей, скрывающих место нахождения своих детей

К такому решению приходят петербургские парламентарии после громкой истории, произошедшей в Петербурге.

Сокрытие детей от закона, а также нераскрытые из места нахождения может привести родителей к уголовной ответственности. Об этом сообщает депутат Денис Четырбок в своем Telegram. Парламентарий выступил одним из авторов проекта.

Соответствующую инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс России единогласно поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 17 мая.

Проект был разработан по личному поручению председателя петербургского парламента Вячеслава Макарова. Также поводом поступил громкий скандал, когда мать в Петербурге на могла забрать своих детей, которые по закону должны жить с ней, а не с ее бывшим мужем.

«По информации Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2018 года по исполнительным документам об отобрании и передаче ребёнка в розыске находились 56 детей, половину из них нашли», — сообщает Четырбок.

За неисполнение решения суда нарушителю может грозить уголовная ответственность -обязательные работы на срок до 480 часов, либо исполнительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, ну и лишение свободы на срок до 4 лет.

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