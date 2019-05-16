В Москве женщина бросила дочку в поликлинике

Горе-мамашу разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент случился 16 мая в поликлинике города Москва. Одинокого ребенка заметили ближе к вечеру – работники медицинского учреждения сообщили о ней в полицию. Выяснилось, что малышка пришла в поликлинику со своей мамой, которая оставила ее там и ушла. На вид девочке два или три года, сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МВД.

Сейчас ребенок находится с врачами. Полицейские пытаются установить личность «кукушки», но пока что безрезультатно.

«По информации из СМИ об оставленном ребенке в одной из поликлиник Москвы организована проверка»,

— передает ТАСС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россиянин оставил младенца у роддома из-за громкого плача. Все случилось в Вологде – мать ребенка отлучилась, чтобы взять коляску, а когда пришла не было уже ни сожителя, ни доверенной ему дочки. Позже мужчина объявился и даже пришел сам в отделение – его замучила совесть.