Россиянин оставил младенца у роддома из-за громкого плача

Мужчина не мог успокоить свою дочку и решил таким образом избавиться от обузы.

Все случилось еще 11 мая, но подробности стали известны только сейчас. По предварительным данным, житель Вологды, оставшийся наедине с плачущим младенцем, не мог успокоить ребенка. Чтобы решить эту проблему, он оставил малышку на крыльце родильного дома, а сам ушел в неизвестном направлении.

В этот же день в полицейское отделение пришла женщина, которая заявила о пропаже младенца и сожителя. Оказывается, она оставила малышку с отцом, чтобы сходить за коляской. Когда она вернулась, ни мужчины, ни ребенка не обнаружила.

После случившегося прошло четыре дня – виновник инцидента сам пришел в отделение и рассказал о своем проступке. Он заявил, что очень сожалеет и именно поэтому не мог вернуться домой. Также выяснилось, что 11 мая мужчина был пьян.

Сейчас семью поставили на учет, а сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Кировском районе госпитализирован ребенок с ссадинами на шее.