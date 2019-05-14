В Кировском районе госпитализирван ребенок с садинами на шее

Врачи зафиксировали у ребенка ссадины. Фото: Pixabay
Врачи зафиксировали у ребенка ссадины. Фото: Pixabay

В понедельник, 13 мая, в отделение полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступила инфомрация о госпитализации ребенка.

О случившимся сотрудникам правоохранительных органов раскалили медицинские работники. Накануне, 12 мая, из квартиры одного из домов, расположенного на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе Санкт-Петербурга, был госпитализирован ребенок в возрасте 4 лет.

Позже, во время осмотра, врачи зафиксировали у мальчика ссадины на шее неустановленного происхождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются установлением обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель и пассажирка байка получили серьезные травмы в ДТП на Сампсониевском.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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