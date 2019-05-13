Водитель и пассажирка байка получили серьезные травмы в ДТП на Сампсониевском

Врачи борются за жизни водителя и пассажирки байка. Фото: Pixabay
Врачи борются за жизни водителя и пассажирки байка. Фото: Pixabay

Они находятся под наблюдением врачей.

Инцидент случился в ночь с 13 на 14 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Дорогу не поделились два транспортных средства – мотоцикл и легковушка. Обо всем изначально рассказывали только очевидцы, наконец стали известны подробности из официальных источников. В ГИБДД убеждены, что в столкновении виноват владелец «Ауди», так как он не предоставил преимущество байку.

Из-за несоблюдения правил дорожного движения сейчас в больнице находится два человека – водитель байка в тяжелом состоянии, а вот пассажирка – в крайне тяжелом. Специалисты борются за их жизни.

Водитель легковушки не пострадал, а вот об автомобиле такого не скажешь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Большом Сампсониевском «лбами» стукнулись байк и «Ауди». То, что кто-то пострадал или умер, было ясно по снимкам – в такой аварии было невозможно не получить травмы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
выборгский район дтп
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