На Большом Сампсониевском «лбами» стукнулись байк и «Ауди»

Каково состояние участников - пока не разглашается. Фото: vk.com/spb_today
Каково состояние участников - пока не разглашается. Фото: vk.com/spb_today

О состоянии участников ДТП ничего неизвестно.

Инцидент случился в ночь с 13 на 14 мая в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Петербуржец пишет, что дорогу на пересечении Большого Сампсониевского проспекте и Литовской улицы не поделили двое – мотоцикл и «Ауди». Судя по фотографиях, попавшим в сеть, транспортные средства пострадали очень сильно. Скорее всего, байкер пострадал точно, но пока никаких официальных данных не поступало. На место происшествия уже прибыли кареты скорой помощи, а также другие экстренные службы.

Обстоятельства ДТП будут выясняться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что иномарка вышла на тротуар на Обводном канале. Пользователи Сети заметили, что перекресток действительно считается опасным. На набережной Обводного канала машины часто стоят в пробках.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
выборгский район дтп
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