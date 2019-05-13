Иномарка вышла на тротуар на Обводном канале

Точных данных о пострадавших нет. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Точных данных о пострадавших нет. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Экстренные службы работали на месте ночного дорожного столкновения.

На пересечении набережной Обводного канала Санкт-Петербурга и улицы Константина Заслонова ночью произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях 13 мая. После столкновения иномарка вышла на тротуар.

На место приехала дорожная полиция. Точно неизвестно, каково состояние водителей и пассажиров после аварии. Очевидцы сообщили, что работают “службы”, но на фотографиях, опубликованных в сети, медиков и машин “Скорой помощи” не видно.

Пользователи Сети заметили, что перекресток действительно считается опасным. На набережной Обводного канала машины часто стоят в пробках.

Сейчас в Санкт-Петербурга 4 балла пробок по данным сервиса Яндекс.Пробки. Набережная Обводного — в числе проблемных участков. Сложнее всего обстановка на пересечении с Митрофаньевским шоссе.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге сегодня ждут теплую погоду.