Вокруг Ростральных колонн вырастут леса

Реставраторы планируют привести в порядок скульптуры на памятниках.

Ростральные колонны в Санкт-Петербурге начнут реставрировать в понедельник 13 мая. Сегодня у памятников начнут возводить строительные леса, сообщили в КГИОП.

На колоннах хотят привести в порядок скульптуры из известняка, которые символизируют главные реки России — Волхов, Днепр (который сейчас течет главным образом по Белоруссии и Украине), Волгу и главную реку Санкт-Петербурга Неву.

Перед началом работ на колоннах глава КГИОП Сергей Макаров и его коллеги расскажут о предстоящей реставрации и обозначат точные сроки завершения — ранее в КГИОП сообщили, что ремонт займет месяц.

Ростральные колонны спроектировал Тома де Томон, их открыли в 1810 году. Раньше они служили фонарями порта для кораблей, сейчас их зажигают в честь особых торжеств в Санкт-Петербурга. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с зажжения колонн в Санкт-Петербурге начался День Победы.