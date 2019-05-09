Ростральные колонны Петербурга зажгли в честь дня Победы

На стрелке Васильевского острова дали начало празднику 9 мая.

В Санкт-Петербурге зажгли факела на Ростральных колоннах в честь Дня Победы 9 мая. Сегодня они открывают праздник и будут гореть до 12:00. Второй раз их зажгут в 17:00 до 22:00.

Факела на колоннах зажигают в особо торжественных случаях — последний раз в Санкт-Петербурга это произошло по случаю досрочной победы “Зенита” в Чемпионате России 4 мая.

Праздничная программа только начинается: в 10:00 на Дворцовой площади начнется торжественный парад. Вечером петербуржцев ждет салют. В Санкт-Петербурге сегодня ясно, температура воздуха сейчас составляет 10 градусов тепла и вырастет еще. Осадков синоптики не ждут — зато дожди могут пойти завтра.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Санкт-Петербурге отпразднуют 74-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне.