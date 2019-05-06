Программа на 9 мая в Петербурге: парад, концерты, салют

В 2019 году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой отечественной войне. Петербуржцев и гостей города 9 мая ждет обширная праздничная программа – запланировано более 100 мероприятий.

В День Победы в Петербурге, помимо традиционных мероприятий, таких как Парад на Дворцовой, пройдут и те, которые придуманы недавно и совсем новые. Некоторые из них, к примеру, акция «Бессмертный полк» соберет около миллиона человек.

Всё начнется с зажжения факелов

Праздник в Северной столице начнется в 09:00 с зажжения факелов на Ростальных колоннах – они будут гореть до 12:00. Второй раз в этот день факелы будут работать с 17:00 до 23:00.

Парад Победы и как на него попасть

В 10:00 на Дворцовой площади начнется Парад Победы с участием войск Западного военного округа. В 2019 году по площади проедет около сотни единиц военной техники – бронетранспортёры, машины спецтехники, легендарный танк Т-34. В небе можно будет увидеть вертолеты и военные самолеты – например, Ан-26. Среди участников Парада также истребители и бомбардировщики. По площади пройдет около 4000 солдат.

Одновременно с парадом на Дворцовой в акватории Невы пройдет Парад военных кораблей. Суда будут двигаться вдоль набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской набережной.

Отметим, что занять места для наблюдения парада на трибунах на Дворцовой и даже около площади – задача непростая. Для этого нужно приходить заранее – не позже восьми утра. Впрочем, если занять места не удастся, всё равно получится увидеть военную технику в небе. Есть ещё вариант – попасть на генеральную репетицию Парада Победы. Она начнется завтра, 7 мая, в 10:00 на Дворцовой площади.

У Казанского собора споют песни военных лет

После Парада Победы в 12:00 на площади перед Казанским собором пройдет ежегодная патриотическая акция «Народный хор Победы». Песни военных времен будут исполнять все желающие, обычно выдают брошюрки со словами. Здесь прозвучат «Синий платочек», «Темная ночь», «День Победы» и другие песни военного времени.

Колонна «Бессмертного полка»

После народного хора можно искать любое место вдоль Невского проспекта. В 14:30 по нему от площади Восстания до Дворцовой проедут ветераны на военных автомобилях.

Далее пройдут знаменосцы и барабанщики. И, наконец, в 15:00 от метро «Площадь Александра Невского» стартует шествие «Бессмертного полка». Около миллиона человек проследуют по главной магистрали города до Дворцовой площади единой колонной. Они пронесут портреты своих родственников-фронтовиков. Шествие по Невскому проспекту прекратится около 19 часов.

В этом году акция «Бессмертный полк» проводится в Петербурге в пятый раз. В прошлые четыре года в колоннах «Бессмертного полка» прошли около двух млн человек.

Несколько часов праздничных концертов

Вечером Петербург ждет сразу несколько концертов, посвященных 74-ой годовщине победы в Великой отечественной войне.

Главный начнется на Дворцовой площади в 16:00, как только передняя часть колонны «Бессмертного полка» достигнет этого места.

Часть колонны «Бессмертного полка» направится на стрелку Васильевского острова. Там впервые пройдет концерт только для участников шествия под названием «Вставай, страна огромная».

Также в 16:00 у Михайловского театра на площади Искусств, 1 начнется концерт «Дню Победы посвящается».

В 18:00 у Молодежного театра, на набережной Фонтанки, 114 состоится концерт «Песни о войне».

В 19:00 у академической капеллы, на набережной Мойки, 20, можно будет услышать Симфонию №7 «Ленинградскую», написанную Дмитрием Шостаковичем.

На ступенях здания Биржи в 21:00 начнется выступление сводного хора вузов Петербурга и закончится в 23:00.

Праздничный салют

На стрелке Васильевского острова можно остаться и на финальную часть празднования Дня Победы в Петербурге. Праздничный салют запустят в 22:00 у стен Петропавловской крепости. Огни будут освещать город примерно 10 минут – лучше всего смотреть на них с Дворцового и Троицкого мостов и с Дворцовой набережной.

Выставки под небом

Также 9 мая в Петербурге будет работать масса выставок с материалами военных лет – некоторые под открытым небом. Можно будет посетить музеи на кораблях. На Марсовом поле в День Победы состоится возложение цветов. А на улице Маршала Тухачевского, 23 откроется в этот день третье кафе сети «Добродомик», где пенсионеры смогут поесть бесплатно.

Стоит помнить, что 9 мая транспорт в Петербурге будет работать иначе. Станции метро в центре города будут закрыты на вход или выход. Невский проспект будет перекрыт, поэтому на личном транспорте по нему будет не проехать. Пойдут в обход автобусы, трамваи и троллейбусы. Зато в ночь с 9 на 10 мая будет работать метро и несколько автобусов. Подробные изменения в работе транспорта в День Победы в Петербурге будут опубликованы ближе к 9 мая.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как в 2019 году в Петербурге будет проходить акция «Бессмертный полк».