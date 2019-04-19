Бессмертный полк в Петербурге соберет миллион человек

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

За пять лет в акции "Бессмертный полк" в Петербурге поучаствовали 3 млн человек. Фото: Бессмертный полк в Санкт-Петербурге/VK

В 2019 году акция «Бессмертный полк» проводится в Петербурге в пятый раз. Безопасность обещают обеспечивать несколько тысяч волонтеров, некоторые станции метро закроют на вход.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая – люди с фотографиями родственников-фронтовиков единой колонной движутся по городу.

В первый раз, в 2014 году, рассказал Gazeta.SPb руководитель Регионального отделения «Бессмертного полка» в Петербурге Сергей Бородулин, на Греческий проспект почтить память павших вышло 30 тыс. человек. На шествии же в этом году ожидается минимум 800 тыс. человек, к которым постепенно могут присоединятся дополни тельные колонны. В итоге число участников «бессмертного полка» в Санкт-Петербурге может вырасти до миллиона человек, считает Сергей Бородулин.

Всего за пять лет существования «Бессмертного полка» в Петербурге в акции поучаствовало около 2 млн человек, отмечает руководитель местного отделения.

Как «Бессмертный полк» будет идти в этом году

Колонна участников «Бессмертного полка» начнет формироваться 9 мая в 14:00 у станции метро «Площадь Александра Невского». Там будет выставлен основной баннер. Все, кто хочет идти в начале колонны, обычно приходят заранее, к двум часам дня, рассказывает Сергей Бородулин. В 15:00 шествие двинется в сторону Дворцовой площади — там и разделится. Часть колонны останется на Дворцовой — для традиционного концерта ко Дню Победы. А часть направится на стрелку Васильевского острова – здесь впервые состоится концерт только для участников шествия. «Это особенность акции в 2019 году». – отмечает Сергей Бородулин. Мероприятие будет символически называться «Вставай, страна огромная»

Движение колонны – безопасное и красивое – в этом году будут обеспечивать 2-3 тыс. волонтеров, по словам Сергея Бородулина. Ограничений для участников шествия нет. «Единственное, – замечает руководитель местного отделения, – мы заранее просим пожилых людей или их родственников сообщать о том, что они пойдут. Так мы сможем подставить к ним волонтеров, чтобы те помогали нести портрет родственника-фронтовика».

Метро перекроют на выход

Все вопросы с городскими комитетами улажены, рассказывает Сергей Бородулин. Есть только одна сложность – это метро. На него 9 мая будет повышенная нагрузка. Поэтому, отмечает руководитель местного отделения, комитет по транспорту перекроет некоторые станции на вход.

Еще бывает, что некоторые люди, например, бабушки встают на пути у шествия. Они не специально, просто хотят присоединиться, но огромная колонна может снести человека, замечает Сергей Бородулин. Нужно быть внимательнее. «Могут возникнуть конфликтные ситуации по символике, – рассказывает руководитель, – некоторые приходят со своей попиариться, но у «Бессмертного полка» символика едина».

Впрочем, каких-то неприятных ситуаций немного, отмечает Сергей Бородулин: «Культура Петербурга все же не позволяет создавать конфликты, особенно в такой день».

Из года в год, несмотря на изменения в программе и количестве участников, цель у «Бессмертного полка» только одна – это сохранение памяти о своем родственнике-фронтовике, говорит Александр Бородулин.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что МФЦ Ленобласти записывают в “Бессмертный полк”.