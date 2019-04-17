В МФЦ Ленобласти записывают в “Бессмертный полк”

Сейчас на интернет-портале размещено свыше 400 тысяч историй участников войны. Фото: lenobl.ru

Сейчас на интернет-портале размещено свыше 400 тысяч историй участников войны. Фото: lenobl.ru

Желающие могут принести в многофункциональные центры фото и письма.

Имена героев Великой Отечественной войны помогут внести на общий портал сотрудники МФЦ, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 17 апреля. Чтобы добавить имена своих родных на сайт www.moypolk.ru жителю Ленобласти достаточно прийти в один из многофункциональных центров.

Материалы, которые желающие принесут собой, отсканируют прямо в центре и поставят на портал — речь идет о фотографиях и письмах, сообщили в правительстве региона.

Портал “Бессмертного полка” помогает хранить истории участников Великой Отечественной войны — и это одна из самых крупных баз данных о российских (советских) бойцах. Сегодня на портале размещено свыше 400 тысяч историй бойцов армии, флота, авиации — пропавших без вести и прошедших всю войну до конца.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге проведут пять репетиций парада.