В МФЦ Ленобласти записывают в “Бессмертный полк”

Сейчас на интернет-портале размещено свыше 400 тысяч историй участников войны. Фото: lenobl.ru
Сейчас на интернет-портале размещено свыше 400 тысяч историй участников войны. Фото: lenobl.ru

Желающие могут принести в многофункциональные центры фото и письма.

Имена героев Великой Отечественной войны помогут внести на общий портал сотрудники МФЦ, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области 17 апреля. Чтобы добавить имена своих родных на сайт www.moypolk.ru жителю Ленобласти достаточно прийти в один из многофункциональных центров.

Материалы, которые желающие принесут собой, отсканируют прямо в центре и поставят на портал — речь идет о фотографиях и письмах, сообщили в правительстве региона.

Портал “Бессмертного полка” помогает хранить истории участников Великой Отечественной войны — и это одна из самых крупных баз данных о российских (советских) бойцах. Сегодня на портале размещено свыше 400 тысяч историй бойцов армии, флота, авиации — пропавших без вести и прошедших всю войну до конца.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге проведут пять репетиций парада.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
бессмертный полк великая отечественная война запись ленинградская область мфц
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За вторник угнали шесть иномарок и экскаватор на 15 млн
Две организации устранят нарушения закона о соцзащите инвалидов
Минтруд пришел к выводу, что каждое 5 рабочее место вредно для россиян
Ученые назвали признак близкой смерти у мужчин
Петербуржцы устали от незаконных кладбищ в парках
Сотрудники ДПС зарегистрировали 2074 нарушения дорожного движения 16 апреля
Велосипеды в электричках поедут на открытие сезона бесплатно
В результате пожара в доме на Энергетиков погиб человек (видео)