“Осторожно, лоси!”: Смольный просит петербургских водителей быть бдительными

У животных началась вечерняя миграция и они чаще стали выбегать на дорогу.
Так, один из недавних инцидентов произошёл на трассе “Нарва”. Водитель не успел среагировать и насмерть сбил испуганное животное. Комитет по природопользованию просит петербургских водителей проявить бдительность на дорогах.
В ведомстве пояснили, что в конце весны — начале лета лосихи начинают производить на свет новое потомство, а годовалых лосят отпускают.
В этой связи еще не совсем самостоятельный лосенок начинает хаотичное движение и может выйти на дорогу.
Специалисты комитета отметили, что наиболее внимательными надо быть поздним вечером, ночью и ранним утром, когда снижается видимости на дорогах.
Помимо этого, в комитете просят в случае обнаружения животного, которому требуется помощь, сообщить по телефону 112.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что иномарка насмерть сбила выбежавшего на трассу “Нарва” лося.