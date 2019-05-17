“Осторожно, лоси!”: Смольный просит петербургских водителей быть бдительными

В комитете просят в случае обнаружения животного, которому требуется помощь, сообщить по телефону 112. Фото: https://pixabay.com

В комитете просят в случае обнаружения животного, которому требуется помощь, сообщить по телефону 112. Фото: https://pixabay.com

У животных началась вечерняя миграция и они чаще стали выбегать на дорогу.

Так, один из недавних инцидентов произошёл на трассе “Нарва”. Водитель не успел среагировать и насмерть сбил испуганное животное. Комитет по природопользованию просит петербургских водителей проявить бдительность на дорогах.

В ведомстве пояснили, что в конце весны — начале лета лосихи начинают производить на свет новое потомство, а годовалых лосят отпускают.

В этой связи еще не совсем самостоятельный лосенок начинает хаотичное движение и может выйти на дорогу.

Специалисты комитета отметили, что наиболее внимательными надо быть поздним вечером, ночью и ранним утром, когда снижается видимости на дорогах.

Помимо этого, в комитете просят в случае обнаружения животного, которому требуется помощь, сообщить по телефону 112.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что иномарка насмерть сбила выбежавшего на трассу “Нарва” лося.