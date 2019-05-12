Иномарка насмерть сбила выбежавшего на трассу “Нарва” лося

Лося сбили между Черемыкино и Витино. Фото: https://vk.com/spb_today

Лося сбили между Черемыкино и Витино. Фото: https://vk.com/spb_today

Животное выбежало из леса неожиданно и в непосредственной близости с машиной. Водитель просто не успел отреагировать.

О происшествии сообщают очевидцы события. Страшное ДТП, в котором умер лось, попало на запись видеорегистратора. Из записи видно, как лось на скорости выбегает прямо перед машиной. Лось погиб.

Водитель иномарки, пишут очевидцы, остался жив. Его с травмами увезли сотрудники скорой помощи.

Дорожная авария произошла на трассе “Нарва” поздним вечером накануне около 21:43. Лося сбили между Черемыкино и Витино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баллон с газом взорвался при столкновении иномарки и Газели.