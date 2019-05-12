Баллон с газом взорвался при столкновении иномарки и Газели в Пушкинском района (видео)

ДТП случилось на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП случилось на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожная авария произошла ночью 12 мая. Водителей машин спасал гражданин Чечни.

О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пушкинском районе около 00:46, стало известно из социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы сообщают, что машина марки Saab столкнулась с Газелью.

Также известно, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу движения иномарки. ДТП случилось на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.

В соцсети пишут, что спасать водителей выбежал чеченец, который вел трансляцию в Instagram.

Он вытащил из Газели водителя и пассажира, а потом водителя Saab , который находится в коме.

В результате столкновения в Газеле взорвался баллон с газом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек.

Видео: https://vk.com/spb_today