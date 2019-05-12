Баллон с газом взорвался при столкновении иномарки и Газели в Пушкинском района (видео)

Дорожная авария произошла ночью 12 мая. Водителей машин спасал гражданин Чечни.
О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пушкинском районе около 00:46, стало известно из социальной сети “ВКонтакте”. Очевидцы сообщают, что машина марки Saab столкнулась с Газелью.
Также известно, что столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу движения иномарки. ДТП случилось на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги.
В соцсети пишут, что спасать водителей выбежал чеченец, который вел трансляцию в Instagram.
Он вытащил из Газели водителя и пассажира, а потом водителя Saab , который находится в коме.
В результате столкновения в Газеле взорвался баллон с газом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на Бухарестской пострадали 6 человек.
Видео: https://vk.com/spb_today