Жители Васильевского острова защитили деревья от вырубки

Представители администрации муниципального округа были вынуждены уехать ни с чем.

На Васильевском острове Петербурга местные жители отстояли деревья во дворе своих домов, сообщили активисты в группе “Живем на Васильевском” 17 мая. Как передают в социальной сети администрация муниципального округа планировала спилить деревья на 16-ой линии во дворе дома 65.

Сотрудники администрации прибыли во двор вечером в четверг. Судя по видео, опубликованном в социальной сети, предъявленная документация не произвела впечатления на жителей ближайших домов — они вступили в оживленную дискуссию с представителями власти. В результате те, по словам активистов, уехали ни с чем — деревья удалось защитить.

Норматив зеленых насаждений для жителей Васильевского острова составляет 6 м2 на человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге вырубили 4,5 тысячи деревьев: жители Центрального района обеспокоены ситуацией.