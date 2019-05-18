«На первом все продано»: Максим Ержан снялся в прокационной рекламе

Финалист проекта «Голос.Дети» на Первом канале Максим Ержан вместе с мамой снялся в рекламном ролике для казахской девелоперской компании.

По сюжету ролика Максим и его мама рассматривают покупку квартиры в новом жилом комплекте, после чего Ержан спрашивает у риэлтора: «А можно ли купить квартиру на первом?». На что получает ответ: «На первом уже все продано». Максим отвечает: «Эх, опять».

Недавно мать Максима уже комментировала ситуацию с отменой результатов голосования. Она сказала, что пребывает в ужасе от происходящего.

Ранее Первый канал объявил о том, что результаты голосования в шестом сезоне проекта «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулированы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стало известно, сколько стоила накрутка голосов на финале шестого сезона проекта «Голос.Дети».