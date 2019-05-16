Стало известно, сколько стоила накрутка голосов на финале шоу «Голос. Дети»

Один «купленный» голос можно приобрести минимум за 60 рублей.
Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Информацией поделился представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов конкурса. Специалист отметил, что один накрученный голос стоит от 60 до 80 рублей. Всего за Микеллу Абрамову проголосовали 38 тысяч ботов – это значит, что на достижение лжепобеды потратили от 2,3 до 3,04 миллионов рублей.
Эксперт отметил, что обычно голоса накручивают при помощи сим-карт физических лиц. При этом он не знает, кто стал инициатором использования нечестного способа.
Напоминаем, что дочка Алсу победила в «Голос. Дети» с отрывом в 80 тысяч голосов. После того, как объявили имя финалистки, многие телезрители возмутились – они не верили, что девочка смогла сама победить.
Сегодня Первый канал уже отменил результаты конкурса.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что результаты финала «Голос.Дети» аннулированы.