Стало известно, сколько стоила накрутка голосов на финале шоу «Голос. Дети»

Дочка Алсу выиграла шоу. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv
Дочка Алсу выиграла шоу. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Один «купленный» голос можно приобрести минимум за 60 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Информацией поделился представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов конкурса. Специалист отметил, что один накрученный голос стоит от 60 до 80 рублей. Всего за Микеллу Абрамову проголосовали 38 тысяч ботов – это значит, что на достижение лжепобеды потратили от 2,3 до 3,04 миллионов рублей.

Эксперт отметил, что обычно голоса накручивают при помощи сим-карт физических лиц. При этом он не знает, кто стал инициатором использования нечестного способа.

Напоминаем, что дочка Алсу победила в «Голос. Дети» с отрывом в 80 тысяч голосов. После того, как объявили имя финалистки, многие телезрители возмутились – они не верили, что девочка смогла сама победить.

Сегодня Первый канал уже отменил результаты конкурса.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что результаты финала «Голос.Дети» аннулированы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алсу голос.дети
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