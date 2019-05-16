Результаты финала «Голос.Дети» аннулированы

Микелла Абрамова больше не победительница 6 сезона. Фото: https://www.instagram.com/abramovamikella/

Микелла Абрамова больше не победительница 6 сезона. Фото: https://www.instagram.com/abramovamikella/

Промежуточные итоги проверки итогов голосования музыкального шоу «Голос.Дети» показали, что была применена накрутка голосов.

Первый канал опубликовал предварительных итогов расследования, которое проводит компания Group-IB. Зафиксировано, что в ходе голосования применялась массовая автоматизированая отправка СМС за дочь певицы Алсу десятилетнюю Микеллу Абрамову.

В связи с этим руководство Первого канала решило аннулировать результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети», передает ТАСС со ссылкой на заявление от канала.

Итоговый отчет будет предоставлен Group-IB уже к концу текущего месяца. Кроме того, Первый канал заявил, что впредь будет усиливать безопасность голосования, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к скандалу с финалом «Голос.Дети» привлечен партнер Интерпола.