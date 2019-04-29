К скандалу с финалом «Голос.Дети» привлечен партнер Интерпола

Итоги конкурса будут проверены компанией Group-IB, которая является партнером Интерпола.

Данная компания специализируется на обепечении кибербезопастности и проведении цифровых расследований.

Group-IB проведет своё независимое расследование, в процессе которого проверит состояние информационной безопасности системы подсчета голос финала телепрограммы «Голос.Дети».

Кроме того, будет проведен анализ звонков и СМС-сообщений на возможную накрутку голосов или применение других способов нечестной конкуренции, сообщает «Интерфакс».

В финале музыкального шоу победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По итогам СМС-голосования девочка набрала более 55% голосов. Финал состоялся 26 апреля в эфире телеканала «Первый канал».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Иосиф Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос».