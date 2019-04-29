Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос»

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал своим подписчикам в Instagram как дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победителем шоу «Голос. Дети».

По его словам, единственным «козырем» Микеллы стали отданные за нее голоса друзей, коллег и поклонников Алсу. Пригожин считает, что в этом нет вины ребенка.

«Я уверен, она выиграла этот конкурс, сама этого не ожидая», — отметил продюсер.

Также Пригожин негативно высказался о самой идеи существования детских песенных конкурсов. Он считает, что мероприятия такого рода только «тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред».

Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу. В социальных сетях итоги конкурса назвали проплаченными, а номера — позором.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за Микеллу проголосовали более 56% телезрителей.