Сотрудники СК России по Ленобласти высадили деревья

В Ленинградской области каждый год проходит акция «Всероссийский день посадки лесы», в рамках которой происходит посадка деревьев.

На территории Самойловского участкового лесничества в Бокситогорском районе Ленинградской области деревья высадили руководитель СО по Бокситогорску СУ РФ по Ленинградской области Андрей Аверин, городской прокурор, руководство арендаторов лесных территорий и участники местного лесничества.

Следственный комитет ежегодно принимает участие в данной акции и она стала для сотрудников уже доброй традицией, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК России по Ленинградской области.

В этот раз в результате проведения акции «Всероссийский день посадки деревьев» на территории площадью в 4 гектара было высажено более 12 тысяч единиц саженцев хвойной породы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицейские провели зарядку для пятиклассников Фрунзенского района.