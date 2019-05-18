Полицейские провели зарядку для пятиклассников Фрунзенского района

В Санкт-Петербурге проходит Всероссийская акция МВД РФ «Зарядка со стражем порядка».

В рамках данной акции полицейские всех районов региона в течение нескольких дней организуют детские спортивные мероприятия. Целью событий является желание воспитать в юных петербуржцах любовь к спорту, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня, 18 мая, инструкторы по физической подготовки Полка ППС ГУ МВД России стали ведущими зарядки пятых классов школы №303, которая находится во Фрунзенском районе.

Помимо этого, сотрудники полиции рассказали школьникам о своей работе и истории российской полиции. Они подчеркнули, что занятия спортом очень важны для поддержания своего здоровья.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге стартовал “Российский социальный форум”.