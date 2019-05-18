В Петербурге стартовал “Российский социальный форум”

Участники планируют обсудить проблемы сохранения объектов культуры, образования и науки. Фото: https://www.rusocforum.org/#aboutRSF
Участники планируют обсудить проблемы сохранения объектов культуры, образования и науки. Фото: https://www.rusocforum.org/#aboutRSF

В городе он проходит уже третий год подряд.

В субботу, 18 мая, в “ПетроКонгрессе” в Петроградском районе Петербурга стартовал третий Российский социальный форум”. Он будет проходить два дня. Об этом сообщают организаторы в официальной группе “ВКонтакте”.

Принять участие в форуме планируют представители экологических движений, левых партий, а также представители профсоюзных движений.

На открытии присутствовали депутат Госдумы и член КПРФ Олег Смолкин, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг

Также в первый день работы форума участие принимают депутаты петербургского Законодательного собрания, региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Участники планируют обсудить проблемы сохранения объектов культуры, образования и науки. Также поднимут на обсуждение вопросы нарушения прав заключённых и трудовых мигрантов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге пройдет уникальный творческий форум “АрхиВажно!”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“Российский социальный форум” Петроградский район санкт-петербург
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