В Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!»

В Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!», который соберет на своей площадке инвесторов, дизайнеров и архитекторов. Мероприятие запланировано на 21 мая.

Звездным гостем программы станет Патрик Норге. В мире дизайна Норге прославился своими работами для Louis Vuitton, Christian Dior, Lanvin, Cappellini, Cassina и других известных брендов.

Гость расскажет участникам форума как формировать спрос потребителей и определять политику производителей, а также научит присутствующих, использовать дизайн для «влияния на решение глобальных проблем человечества». Встреча с Норге будет проходить в формате public talk.

Для посетителей форума организаторы приготовили выставку «ReDesign», в экспозицию которой вошли 10 самых невероятных изобретений современного дизайна.

Встреча состоится 21 мая в 17:00 в особняке Общества немецких ремесленников «Пальма» по адресу: переулок Пирогова, дом №18.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошел форум о культуре Южного ФО. Мероприятие проходило на базе Колледжа традиционной культуры.