В Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!»

Патрик Норге. Фото: Instagram
Патрик Норге. Фото: Instagram

В Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!», который соберет на своей площадке инвесторов, дизайнеров и архитекторов. Мероприятие запланировано на 21 мая.

Звездным гостем программы станет Патрик Норге. В мире дизайна Норге прославился своими работами для Louis Vuitton, Christian Dior, Lanvin, Cappellini, Cassina и других известных брендов.

Гость расскажет участникам форума как формировать спрос потребителей и определять политику производителей, а также научит присутствующих, использовать дизайн для «влияния на решение глобальных проблем человечества». Встреча с Норге будет проходить в формате public talk.

Для посетителей форума организаторы приготовили выставку «ReDesign», в экспозицию которой вошли 10 самых невероятных изобретений современного дизайна.

Встреча состоится 21 мая в 17:00 в особняке Общества немецких ремесленников «Пальма» по адресу: переулок Пирогова, дом №18.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошел форум о культуре Южного ФО. Мероприятие проходило на базе Колледжа традиционной культуры.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
АрхиВажно архитектура дизайн Патрик Норге форум
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном обсудили снижение смертности горожан в Петербурге
Беглов: Классным руководителям поднимут зарплату с 1 сентября
Замначальника отдела Росимущества в Петербурге отстранили
Петербуржцы ходят в музеи около трех раз в год
Ленобласть выделит 100 га земли для строительства стм «Кудрово»
В Приморске построят перегрузочный комплекс за 90 млрд рублей
Петербург стоит в восьмибалльных пробках
В Петербурге пройдет уникальный творческий форум «АрхиВажно!»